مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

تحوّل حدث إعلان نتائج استفتاء مجلة «سيدتي» الرمضاني الراصد لماراثون الدراما التلفزيونية في رمضان بعين المشاهدين والنقّاد، إلى حدث إعلامي وفني غير عادي ينتظره صنّاع الدراما العربية ونجومها وآلاف المتابعين بشغف واهتمام من العام للعام. وككل عام يعتبر صنّاع الدراما ورموزها من خلال مقابلاتهم وآرائهم عند استلامهم شهادات تقديرهم من مندوبي المجلة في الدول العربية استفتاء "سيدتي" الأضخم والأوسع والأكثر مصداقية وشعبية لصدوره من منبر إعلامي موثوق.

ويحصد استفتاء "سيدتي" تقديراً كبيراً من كافّة العاملين بالوسطين الفني والإعلامي في الدول العربية بعد سنوات كثيرة على انطلاقته لأنه كرّس بمصداقيته واتّساع مشاركات مئات الألوف من المشاهدين فيه جنباً إلى جنب مع النقاد العرب المتخصّصين، قيمة وأهمية استفتاء "سيدتي" بملامسته المباشرة لنبض وفكر المشاهد العربي، وصارت تبني نتائجه السنوية حسب وصف واعتراف بعض صنّاع الدراما العرب من المخرجين والمنتجين، رؤية مستقبلية أكثر عمقاً للأعمال الدرامية القادمة لدى صنّاع الدراما بهدف إرضاء فكر وذائقة أكبر عدد ممكن من المشاهدين العرب.

تتم عملية التصويت الواسعة كل عام في استفتاء مجلة «سيدتي» الدرامي السنوي من قبل المشاهدين العرب في العالم العربي ودول العالم عبر منصّات «سيدتي» الإعلامية المتعددة، بدءاً من نسختها الورقية الأسبوعية «سيدتي» ممثلةً باستمارات ورقية خاصة بالاستفتاء، مروراً بنسختها الإلكترونية «سيدتي نت» الواسعة الشعبية بين العرب المقيمين والمغتربين في الخارج والتي يرتفع عدد متابعيها إلى الملايين باستمرار، وحساباتها القوية في «السوشيال ميديا» في: «الفيس بوك» و«تويتر»، وعبر رسائل ال sms الموجّهة إلى: «جوال سيدتي».

ويقوم فريق وإدارة تحرير «سيدتي» بعد جمع الاستمارات الورقية والتصويت من منصّاته المتعدّدة وفرزها بدقّة بالغة بإعلان نتائج الاستفتاء للقرّاء والفنانين والمتابعين والزملاء الإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة.