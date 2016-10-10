غدًا.. انطلاق دورة كرة القدم للمحامين تحت مسمى «كأس النقيب»

تنطلق دورة كرة القدم لشباب المحامين، تحت مسمى «كأس النقيب» بالصالة الرياضية الدولية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، غدًا الثلاثاء، والمستمرة إلى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 فريق يمثلون النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح محمد منطاوي عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة عن الشباب، في بيان للنقابة، أن حفل الختام يعقد في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل، بحضور النقيب العام سامح عاشور، ومحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ومدير الأمن اللواء نادر جنيدي، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة العامة لشباب محامين مصر المشرفة على الدورة، دعت كافة النقباء الفرعيين لحضور حفل الختام، منوهًا إلى أن الفريق الفائز بالمركز الأول يحصل على 3000 جنيه، و1500 جنيه للمركز الثاني، و750 جنية للمركز الثالث.