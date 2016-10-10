أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا.. انطلاق دورة كرة القدم للمحامين تحت مسمى «كأس النقيب»

Google+ Print
غدًا.. انطلاق دورة كرة القدم للمحامين تحت مسمى «كأس النقيب» غدًا.. انطلاق دورة كرة القدم للمحامين تحت مسمى «كأس النقيب»

نقابة المحامين

تنطلق دورة كرة القدم لشباب المحامين، تحت مسمى «كأس النقيب» بالصالة الرياضية الدولية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، غدًا الثلاثاء، والمستمرة إلى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 فريق يمثلون النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح محمد منطاوي عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة عن الشباب، في بيان للنقابة، أن حفل الختام يعقد في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل، بحضور النقيب العام سامح عاشور، ومحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ومدير الأمن اللواء نادر جنيدي، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة العامة لشباب محامين المشرفة على الدورة، دعت كافة النقباء الفرعيين لحضور حفل الختام، منوهًا إلى أن الفريق الفائز بالمركز الأول يحصل على 3000 جنيه، و1500 جنيه للمركز الثاني، و750 جنية للمركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها