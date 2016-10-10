أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا.. أولى جلسات طلب رد قاضى أحداث مكتب الإرشاد

Google+ Print
غدًا.. أولى جلسات طلب رد قاضى أحداث مكتب الإرشاد غدًا.. أولى جلسات طلب رد قاضى أحداث مكتب الإرشاد

تنظر غدًا الثلاثاء الدائرة 19 مدنى، لنظر أولى جلسات طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفه إعلاميا ً “باحداث مكتب الارشاد”، ضد المستشار محمد فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب”.

جاء طلب الرد فى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين يترأسهم محمد بديع مرشد جماعة الاخوان ومساعده خيرت الشاطر و11 أخرين بعد قبول الطعن بالنقض على أحكام ادانتهم فى المحاكمة الأولى بتهمة التحرض على القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة أسلحه ناريه وذخيره حيه غير مرخصه، والانضمام إلى عصابه مسلحه تهدف إلى ترويع الآمنين والتحرير على العنف والبلطجه أمام مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وأسفر عنها مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 أخرين.

وكانت النيابه قد اسندت لقيادات الجماعه الاشتراك بطرقى الاتفاق والمساعده فى إمداد مجهولين بالاسلحه النارية والذخائر والمواد الحارقه والمفرقعات والمعدات اللازمه بذلك والتخطيط لارتكاب الجريمه .

وقالت النيابه أن الموجودين بمقر مكتب الارشاد قاموا بإطلاق الاعيرة الناريه والخرطوش تجاه المجنى عليهم قاصدين إزهاق روحهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك