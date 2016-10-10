غدًا.. أولى جلسات طلب رد قاضى أحداث مكتب الإرشاد

تنظر غدًا الثلاثاء الدائرة 19 مدنى، لنظر أولى جلسات طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفه إعلاميا ً “باحداث مكتب الارشاد”، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب”.

جاء طلب الرد فى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين يترأسهم محمد بديع مرشد جماعة الاخوان ومساعده خيرت الشاطر و11 أخرين بعد قبول الطعن بالنقض على أحكام ادانتهم فى المحاكمة الأولى بتهمة التحرض على القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة أسلحه ناريه وذخيره حيه غير مرخصه، والانضمام إلى عصابه مسلحه تهدف إلى ترويع الآمنين والتحرير على العنف والبلطجه أمام مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وأسفر عنها مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 أخرين.

وكانت النيابه قد اسندت لقيادات الجماعه الاشتراك بطرقى الاتفاق والمساعده فى إمداد مجهولين بالاسلحه النارية والذخائر والمواد الحارقه والمفرقعات والمعدات اللازمه بذلك والتخطيط لارتكاب الجريمه .

وقالت النيابه أن الموجودين بمقر مكتب الارشاد قاموا بإطلاق الاعيرة الناريه والخرطوش تجاه المجنى عليهم قاصدين إزهاق روحهم.