"تموين أسيوط" يطرح 36 طن سكر بـ 5 جنيهات للكيلو لمواجهة جشع التجار

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، طرح كميات من السكر بأسعار مخفضة لمحاربة جشع بعض التجار والتخفيف من كاهل المواطن البسيط بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة، مشيراً إلى طرح كميات إضافية من السكر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع عدد من الشركات الخاصة والمحال التجارية بأسعار مناسبة لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

من جانبه، قال صالح عبدالله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه جارٍ طرح 36 طن سكر وتوزيعها على المواطنين بكافة مراكز المحافظة بسعر 5 جنيهات للكيلو بحد أقصى 3 كيلو للفرد، مشيراً إلى تعليمات المحافظ بضخ هذه الكميات بمراكز وقرى المحافظة لتخفيف المعاناة من كاهل المواطنين بهذه الأماكن البعيدة ومحاربة ارتفاع أسعار بعض السلع.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه سيتم طرح 3 طن سكر بكل مركز حسب الجدول الزمنى الموضوع مسبقاً، على أن يتم ضح هذه الكميات من خلال سيارات متنقلة بمركزى منفلوط وأبنوب غداً الثلاثاء ، والغنايم والفتح الأربعاء، ومركزى ساحل سليم والبداري يوم الخميس لافتاً إلى الانتهاء من توزيعها بالقوصية وأبوتيج اليوم الاثنين، ومركزى صدفا وديروط الأحد الماضى، وميدان المجذوب وأسماء الله الحسنى بمدينة أسيوط السبت الماضى، وسط إقبال كبير من المواطنين بتلك الأماكن.

وأكد "عبدالله" على استمرار الحملات التموينية بصفة دورية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط أصحاب النفوس الضعيفة المتعدين على حق المواطن فى الحصول على المنتجات والسلع المختلفة بالأسعار المحددة ومكافحة كافة صور الغش التجارى.