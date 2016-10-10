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"تعليم الإسكندرية": تسمم 14 طالبا جاء بسبب تناول وجبة خارج المدرسة

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"تعليم الإسكندرية": تسمم 14 طالبا جاء بسبب تناول وجبة خارج المدرسة "تعليم الإسكندرية": تسمم 14 طالبا جاء بسبب تناول وجبة خارج المدرسة

> الاسكندرية جاكلين منير

أكد جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن حالات التسمم التى شهدتها مدرسة مشروع ناصر المشتركة التابعة لإدارة شرق التعليمية جاءت نتيجة تناول الطلاب سندوتشات من خارج المدرسة لدى أحد الباعة الجائلين. 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تقرر وقف الوجبة المدرسية لحين تبين الأمر، كما تم إبلاغ الشرطة، والتى قامت بدورها بإلقاء القبض على البائع المتجول.

 

وقال ذكرى إن المدرسة استكملت اليوم الدراسى بشكل طبيعى، وسمح فقط لأولياء أمور الطلاب المصابين باصطحاب أبنائهم، كما لفت إلى خروج كافة الطلاب من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

 

 


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