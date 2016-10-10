"تعليم الإسكندرية": تسمم 14 طالبا جاء بسبب تناول وجبة خارج المدرسة

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تقرر وقف الوجبة المدرسية لحين تبين الأمر، كما تم إبلاغ الشرطة، والتى قامت بدورها بإلقاء القبض على البائع المتجول.

وقال ذكرى إن المدرسة استكملت اليوم الدراسى بشكل طبيعى، وسمح فقط لأولياء أمور الطلاب المصابين باصطحاب أبنائهم، كما لفت إلى خروج كافة الطلاب من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.