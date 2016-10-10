وزير " التعليم" يعلن عن مسابقة لتعيين مدرسين بـ"جنوب سيناء"

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم عن مسابقة تعيين مدرسين بمحافظة جنوب سيناء، بغرض سد العجزفي المعلمين بالمحافظة ، مشيراً إلى الإعلان عن المسابقة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح الهلالى أن مسابقة التعيين محلية وتهدف إلى سد العجز فى مدارس الوديان والأماكن النائية بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدرسة شرم الشيخ التجريبية للغات بحى النور اليوم، حيث كان فى استقباله اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومجدى أبو العباس مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية ووائل بخاتى وكيل الإدارة وعلى صابر مدير الأبنية التعليمية بجنوب سيناء ومبروك الغمرينى نائب رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور الهلالى الشربينى أن جنوب سيناء من أقل المحافظات كثافة، وسوف تكون من أولى المحافظات التى سوف تطبق بها منظومة التعليم بنسبة 70% معرفة، و30% أنشطة ، مشيراً إلى الكثافة تعوق تطبيق المنظومة في محافظات أخرى.

وأوضح وزير التعليم أن الكتب الخارجية تعد الوجه الآخر للدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن الكتاب المدرسى أهم من الكتب الخارجية التي "تقتل ابداع الطلاب وتسهل الحفظ والتلقين فقط".

فيما أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن جنوب سيناء حققت طفرة فى مجال التعليم والقضاء على الكثافة بادخال مدارس جديدة للعمل، وأوضح أن جنوب سيناء سوف تكون خالية من الأمية عام 2017م .

ومن جانبه أشار محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الدكتور الهلالى الشربينى حمل لكل جنوب سيناء خبر سار، بإعلانه عن مسابقة داخلية لحل مشكلة عجز المدرسين، خاصة فى الوديان .

ولفت على صابر مدير هيئة الابنيه التعليمية بجنوب سيناء أن مدرسة شرم الشيخ التجريبيه الجديدة مساحتها 6 الاف متر، وتضم جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، مضيفاً أن تكلفتها بلغت 4 مليون و200 ألف جنيه ، وتضم 14 فصل دراسى.