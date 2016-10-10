مدرس يتهم ولى أمر بالاعتداء عليه بالضرب داخل المدرسة لطرده شقيقه بسوهاج

تقدم مدرس بمدرسة نجع أبوخضير للتعليم الأساسى بناحية مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، ببلاغ اتهم فيه شقيق طالب فى المدرسة بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بكدمات متفرقة فى الرأس داخل المدرسة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد باعتداء ولى أمر طالب على مدرس، وإحدث عدة إصابات به.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق، والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، تقدم زغلول لوقا نصيف حكيم 33 سنة مدرس بمدرسة نجع أبو خضير للتعليم الأساسى ومقيم بناحية الطوايل الغربية – دائرة المركز، ببلاغ يتضرر فيه من رمضان م "لم يستجوب"، لقيامه بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة فى الرأس داخل المدرسة محل عمله، بسبب قيام الشاكي بطرد شقيق المشكو فى حقه (الطالب بالمدرسة)، لقيامه بأعمال شغب بالمدرسة.

وفى وقت لاحق حضر مروان محمد خلف الله عبد المنعم 12 سنة طالب بذات المدرسة "شقيق المشكو فى حقه"، و اتهم الشاكى بالاعتداء عليه بالضرب أثناء الحصة، محدثا إصابته بكدمة بالرأس، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5632 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.