أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدرس يتهم ولى أمر بالاعتداء عليه بالضرب داخل المدرسة لطرده شقيقه بسوهاج

Google+ Print
مدرس يتهم ولى أمر بالاعتداء عليه بالضرب داخل المدرسة لطرده شقيقه بسوهاج مدرس يتهم ولى أمر بالاعتداء عليه بالضرب داخل المدرسة لطرده شقيقه بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

تقدم مدرس بمدرسة نجع أبوخضير للتعليم الأساسى بناحية مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، ببلاغ اتهم فيه شقيق طالب فى المدرسة بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بكدمات متفرقة فى الرأس داخل المدرسة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد باعتداء ولى أمر طالب على مدرس، وإحدث عدة إصابات به.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق، والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، تقدم زغلول لوقا نصيف حكيم 33 سنة مدرس بمدرسة نجع أبو خضير للتعليم الأساسى ومقيم بناحية الطوايل الغربية – دائرة المركز، ببلاغ يتضرر فيه من رمضان م "لم يستجوب"، لقيامه بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة فى الرأس داخل المدرسة محل عمله، بسبب قيام الشاكي بطرد شقيق المشكو فى حقه (الطالب بالمدرسة)، لقيامه بأعمال شغب بالمدرسة.

وفى وقت لاحق حضر مروان محمد خلف الله عبد المنعم 12 سنة طالب بذات المدرسة "شقيق المشكو فى حقه"، و اتهم الشاكى بالاعتداء عليه بالضرب أثناء الحصة، محدثا إصابته بكدمة بالرأس، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5632 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365