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ضبط 1500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغردقة

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ضبط 1500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغردقة ضبط 1500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغردقة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مباحث تموين البحر الأحمر بالاشتراك مع مديرية تموين المحافظة، حملة استهدفت المرور على محلات للمواد الغذائية بمنطقة طريق القرى السياحية بمدينة الغردقة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وضبط أسعارها.

أسفرت الحملة التى قادها العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث بالبحر الأحمر من ضبط عدد 1500 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بأحد المحال ما بين "عصائر - حلويات أطفال - توابل - شاى - تمر بلح - حلاوة طحينة - صلصلة - زعتر - عسل - طحينة - زيت زيتون - حلويات ملبن - بن".

تم التحفظ على جميع المضبوطات والمدير المسئول عن المحل ومالكه وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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مصر 365

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