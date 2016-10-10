معاينة النيابة الإدارية تكشف فساد بمرفق الإسعاف ببني سويف

إيماءً لتعليمات السيد المستشار / علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية وبمناسبة ما تجريه نيابة بني سويف القسم الأول من تحقيقات في القضية رقم 605 لسنة 2015 كلف المستشار غانم عبد الوهاب مدير النيابة فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار حازم محمود الوكيل العام وعضوية المستشار حسين منير الوكيل العام بالانتقال لمعاينة وحدة اسعاف الموقف الجديد ببني سويف لبيان مدى تجهيزها واستعدادها لتلقي المرضى.

حيث انتقلت النيابة في تمام الساعة العاشرة والنص صباحا بصحبة الدكتور أبو الخير زكي مدير إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية وقد تكشف للنيابة من المعاينة غلق الوحدة على نحو دائم وعدم صلاحيتها لأداء اي اعمال علاجية نظرا لتهالك محتوياتها وانعدام الاضاءة بها وعدم وجود أي أدوات طبية بها .

وبمناسبة وجود وحدة اسعاف الحرفيين بجوار وحدة الإسعاف الموقف الجديد انتقلت النيابة لمعاينتها وهو ما تكشف عن نفس الملحوظات السابقة كما تكشف من المعاينة انقطاع العاملين بالوحدتين رغم صرف راتب شهرية لهم بمبلغ 16 ألف جنيه مما قررت معه النيابة استبعاد العاملين بالوحدتين من العمل بهما .