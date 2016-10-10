القبض على صيدلى وبحوزته 1700 قرص مخدر ببورسعيد

كتب-جمال نوفل

تمكنت مباحث قسم المناخ من القبض علي صيدلي يقوم بالإتجار في الأقراص المخدرة و المدرجة بجدول المخدارت، وكانت معلومات قد وردت للمباحث، عن قيام أحد الصيادلة ببمارسة نشاط إجرامي بالاتجار في الأقرص المخدرة، و بيعها لزبائنه لنحقيق أرباح سريعة.

وتم إخطار اللواء زكي صلاج الدين مدير أمن بورسعيد، والذي كلف اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية بالإشرف علي فريق بحت و عمل التحريات اللازمة.

و أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث المناخ بالاشتراك مع السادة ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، قيام “هاني.م.إ.م.ا”،40 سنة، دكتور صيدلي، ومقيم بتعاونيات الزهور، بالإتجار في الأقراص المخدرة، ويتردد على دائرة القسم لبيع وترويج تلك الأقراص على عملائه من تجار التجزئة، مستخدمًا سيارته ملاكي بورسعيد.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة المباحث المناخ، وضباط قسم مكافحة المخدرات، من ضبطه بالسيارة سالف البيان خلف قصر ثقافة بورسعيد في إحدى الأكمنة المعدة لهذا الغرض، وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله 1700 قرص لمخدر التامول، ومبلغ مالي وقدره 1050 جنيه، وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته وإحرازه للأقراص المضبوطة بقصد الإتجار وملكيته للمبلغ المالي المضبوط، وإنه من حصيلة بيعه لتلك الأقراص، وكذا ملكيته للسيارة والهاتف المحمول الذي يستخدمهم في توزيع الأقراص علي عملائه، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 4183 / 2016 جنايات المناخ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.