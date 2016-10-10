«القوى العاملة»: عرض مشروع قانون العمل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل و سيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، مضيفا إن القوانين التي تعدها الوزارة حاليا تتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر .

وأكد “سعفان” فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تعكف حاليًا لوضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد لعرض علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، تمهيدا لإحالة لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن المشروع يحافظ لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهم وواجبهم .

وأوضح وزير القوى العاملة، خلال لقاءه “إينياس شابينجا شوما”، مساعد المدير العام والمدير الإقليمي لدول إفريقيا بمنظمة العمل الدولية، بحضور بيتر فان جوى، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، لبحث تفعيل سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات توظيف الشباب والتدريب، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم أعد بشفافية كاملة بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ، وسعت الوزارة جاهده للإنتهاء منه بعد أن ظل 5 سنوات في شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية بداخل المجتمع المصري لعدم خروجه للنور، وهو حاليا في البرلمان المصري لمناقشته وإقراره ، لتجري انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع ، ليفرز تنظيم نقابي يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات ، ويسهم في استقرار المناخ النقابي، وعلاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وطلب “سعفان” من المنظمة المساعدة في إعداد برامج تدريبية لنشر ثقافة الوقاية لطلاب المدارس لتحقيق سلامة الوقاية من خلال إدراج السلامة والصحة المهنية ضمن المناهج الدراسية بدءاً من الأعوام الأولي في صورة أفلام كارتونية تخاطب الأطفال ، مرورا بسنوات الدراسة حتى المراحل الثانوية علي أن يبدأ تفعيل ذلك من العام الدراسي المقبل ، وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة ، للتنسيق في كيفية تنفيذ ذلك، حتي ينشأ جيل جديد له رؤية مختلفة ووعي بمفاهيم الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويمكن تعميم هذه التجربة المتميزة فيما بعد علي دول القارة الإفريقية .

ومن جانبه أكد “شوما” أن مصر دولة تتمتع بأهمية خاصة لدورها القيادي إفريقيا وعربيا، مشددا علي مصر علي قمة أولويات واهتمامات منظمة العمل الدولية، فضلا عن رغبتها وحرصها الشديدين علي العمل سويا لدعم كافة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، معربا عن تقديره لدور الوزارة المحرز الذي حققته في كافة الجوانب، ومنها مشروعي قانوني المنظمات النقابية والعمل الجديد وحرصها على صدورهما في أقرب وقت لتحقيق الاستقرار للمناخ النقابي والعملي ، مشيرا الى أن المنظمة تلقت من الوزارة نسخة من مسودة مشروع المنظمات النقابية ولنا بعض الملاحظات عليه سيتم إرسالها للوزارة ، مؤكدا أن دورنا هو توفير الخبرات واستعراض الممارسات والتجارب الناجحة ، وبما يتفق مع معايير العمل الدولية وتقديم النصح والمشورة.