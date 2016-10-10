وزير الداخلية الألماني : لا نستبعد هجمات إرهابية مشابهة لباريس

أعرب وزير الداخلية الاتحادي الألماني، توماس دي ميزير، اليوم الاثنين، عن رأيه في أن إلقاء القبض على الشاب السوري المشتبه فيه، جابر البكر، يعد إشارة إلى “عدم تغير حالة التهديد الإرهابي المرتفعة من خلال الإرهاب الدولي”.

وأشار “دي ميزير” بالعاصمة برلين، إلى أن الاستعدادات لشن هجوم تتشابه مع الاستعدادات للهجمات التي حدثت في باريس وبروكسل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال “إن التحقيقات أظهرت أن مثل هذه الأفعال، كالتي رأيناها في فرنسا وبلجيكا، لا يمكن استبعادها أيضًا في ألمانيا”.

وأشار إلى الحالة القائمة حاليًا بالبلاد تظهر “أن أجهزتنا الأمنية يقظة للغاية وأن دولة القانون لدينا راسخة”.