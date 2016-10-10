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تأجيل محاكمة طليق الفنانة حنان ترك في ممارسة الشذوذ

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تأجيل محاكمة طليق الفنانة حنان ترك في ممارسة الشذوذ تأجيل محاكمة طليق الفنانة حنان ترك في ممارسة الشذوذ

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال خالد خطاب، طليق الفنانة حنان ترك، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى، مع الخادم “محمد م”، وتعاطيهما وحيازتهما المخدرات، إلي 16 نوفمبر لسماع الشهود من الأطباء النفسيين.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى جوهرين مخدرين “الحشيش” و”الميثامفيتامين”، مقابل ممارسة الفجو، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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