غرق سفينة شحن في دبي بعد اندلاع حريق بها

غرقت سفينة شحن خشبية في خور دبي، الإثنين، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا، فيما أكد شهود عيان أن طاقمها في وضع آمن.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أن حريقًا شب في السفينة الخشبية، بشارع بانياس، في منطقة الديرة، على مقربة من جسر آلـ مكتوم، وفقًا لما نقلته سكاى نيوز عربية عن موقع “جلف نيوز”.

وتلقت غرفة العمليات في دبي، اتصالًا يبلغ عن الحريق، على الساعة 1.13 بعد الظهر، لكن أسباب اندلاع الحريق لم يجر تحديدها بعد، وتمكنت ثلاث فرق من إطفائيي دبي، من السيطرة على الحريق الذي امتد إلى مراكب أخرى مركونة في الموقع البحري.