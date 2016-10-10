الحكم في التظلم المقدم من المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق”

حجزت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، النطق بالحكم في التظلم المقدم من المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق” لرفع اسمه من قوائم ترقب الوصول لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

واستندت دينا عدلي، دفاع شفيق إلى المادة 62 من الدستور، التي تنص على “من حق أي مواطن عدم صدور قرار منعه من السفر مادام لم يصدر عليه أي أحكام جنائية سابقة”.

وأشارت إلى أن الفريق أحمد شفيق استصدر جواز سفر دبلوماسي، وهو ما يعني عدم صدور أحكام جنائية في حقه.

كان دفاع المرشح السابق على رئاسة الجمهورية في 2012، ذكر أن “أحمد شفيق” سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي، بسبب علمه مسبقا برغبة الإخوان في التنكيل به، والانتقام منه.

وأنه لاتوجد موانع لاستمرار قرار وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، نظرا لرغبته فى العودة للبلاد.