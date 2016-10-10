غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.