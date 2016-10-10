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غدًا.. محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم مدينة نصر»

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غدًا.. محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم مدينة نصر» غدًا.. محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم مدينة نصر»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا الثلاثاء، محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

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