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دينا أنور تترشح لجائزة الصحافة العربية بسلسلة محاكم التفتيش

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تقدمت د.دينا أنور الكاتبة الصحفية لجائزة الصحافة العربية في دورتها السادسة عشر بسلسلة محاكم التفتيش بين الماضي والحاضر والتي نشرت بجريدة المقال على مدار ١٢ يوما.

وقالت أنور أن تقديمها جاء لنيل شرف تمثيل في الجائزة العريقة صحفيا والمقدمة من نادي دبي للصحافة، معربة عن أملها في الفوز بالجائزة في فئة الصحافة الثقافية لتكون تتويجا لمسيرتها في جريدة المقال التي تعدت ال١٢٠ مقال في ٨ شهور.

وأضافت: سلسلة محاكم التفتيش بين الماضي والحاضر تعقد مقارنات بين مفكرين من العصر الحديث ومفكرين من العصور الاسلامية الأولى والوسطى، وتكشف السلسلة استمرار العقلية المتشددة في إنهاء أية أفكار تستعمل العقل في التفكير والتدبير بكل الطرق والوسائل، لدرجة أنها وصلت إلى التحريض على القتل والسحل والحرق أحياء فضلا عن التشويه الشخصي وإلصاق تهم الإلحاد والهرطقة لأي مفكر يرى المتشددون أنه يهدد عرشهم الكهنوتي.

يذكر أن “نادي دبى للصحافة” الذى تأسس فى العام 1999 بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، يمثل منصة حيوية للصحفيين والعاملين فى المجال الإعلامى للنقاش والحوار والتباحث فى أهم القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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