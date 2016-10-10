"البترول" تتعاقد على كميات بديلة للشحنات المتأخرة من "أرامكو" السعودية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هيئة البترول المصرية تعاقدت فعليا على كميات بديلة للشحنات التى يتم توريدها من قبل شركة "أرامكو" السعودية ضمن اتفاق الـ5 سنوات.

وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة البترول اتخذت جميع التدابير اللازمة فور إبلاغ شركة أرامكو، وطرحت بشكل عاجل عدد من مناقصات توريد المنتجات البترولية لتوفير احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت .

وأشارت المصادر، إلى أنه لا تأثير على السوق المحلى المصرى من تأخر شحنات شهر أكتوبر من شركة أرامكو، طالما أنه تم التعاقد على كميات بديلة لها، موضحا أن مثل هذه الأمور التجارية معتادة وأمر طبيعى ودائما ما يكون هناك خطط بديلة لتفادى أى أزمات قد تحدث.