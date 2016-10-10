مفوض الأمم المتحدة : نأسف للتقاعس عن التحقيق في جرائم الحرب باليمن

جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دعوته لإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب محتملة فى اليمن، قائلًا إن القصف “الشائن” فى مطلع هذا الأسبوع على مجلس عزاء يظهر استمرار الانتهاكات بلا عقاب.

وقال المفوض السامى الأمير زيد رعد بن الحسين فى بيان، إن الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ساهمت فى “مناخ من الإفلات من العقاب” فى اليمن من خلال تقاعسها عن إجراء التحقيقات الملائمة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفى الشهر الماضى أحجم المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى الانتهاكات باليمن حيث يحارب تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.