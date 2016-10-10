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مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي في القاهرة للقاء السيسي..غدًا

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مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي في القاهرة للقاء السيسي..غدًا مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي في القاهرة للقاء السيسي..غدًا

يوهانس هان

 

يبدأ يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، بزيارة لمصر غدًا الثلاثاء، فى زيارة  تستمر يومين، ويلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح بالإضافة إلى وزراء الخارجية، والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، كما يلتقي مع ممثلين من قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات لتعزيز الشراكة القائمة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في مجالات التعاون ذات الأولوية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل، والهجرة، والشؤون الإقليمية وحقوق المواطنين، وسوف يوقع المفوض يوهانس هان على حِزمة جديدة من المساعادات تبلغ 129 مليون يورو لدعم تلك الشؤون.

وأكد هان، في بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي، أن شريك رئيسي ضمن دول الجوار، ولطالما قدم الاتحاد الأوروبي المساعدات الملحوظة في الكثير من المجالات، بل وسوف يستمر في تقديم الدعم للاقتصاد والتنمية الاجتماعية في مصر.

وأضاف هان، أن الشباب المصريون بشكل خاص يستحق الوصول إلى فرص أفضل في المستقبل، وبالتالي فنحن نعمل بالفعل في هذا الشأن على إقامة “مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل”، والذي سيتم إطلاقه العام القادم، وسوف يقوم هذا البرنامج بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجمع الأموال من مؤسسات التمويل الأوروبية، بهدف خلق بيئة تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بشكل أكبر وتعزز من توفير فرص عمل لا سميا للشباب”.

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