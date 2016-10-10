الداخلية التونسية : إحباط هجوم إرهابي على مركز للحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، صدّ هجوم لمسلحين على مركز للحرس الوطني بجهة القصرين غرب البلاد.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن أعوان مركز الحرس الوطني بمنطقة خمودة التابعة لولاية القصرين، تصدوا فجر اليوم لمحاولة مجموعة إرهابية مجهولة العدد، استهداف المركز بعمل إرهابي وبادروا بإطلاق النار صوبها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أن العناصر المهاجمة تعمدت الرد بإطلاق عيارات نارية تجاه أعوان الحرس الوطني، قبل أن تلوذ بالفرار باتجاه جبل سمامة.

ولم تفد الوزارة بوقوع إصابات أو جرحى في صفوف الأعوان.

وتتحصن جماعات مسلحة بشكل خاص في الجبال المحيطة بالقصرين من بينها الشعانبي وسمامة والسلوم، وبمناطق أخرى على طول الحدود الغربية مع الجزائر.

ويقوم مسلحون من حين لآخر بهجمات خاطفة عبر كمائن ضد دوريات للجيش والأمن، كما يستخدمون الألغام لتفخيخ الطرق وسط الجبال، ما أوقع العشرات من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين ورجال الأمن منذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011.