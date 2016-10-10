متخصصة بالشأن الأفريقي: إسرائيل وتجار السلاح هم المستفيدون من النزاع فى أثيوبيا

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة فى الشأن الأفريقي، إن حقيقة ما حدث بخصوص الاحتجاجات التى وقعت من جماعة “الأورومو”، بأثيوبيا كانت بسبب إهمال الحكومة الاثيوبية لها على مدار عقود طويلة.

وأضافت خلال لقاء لها على فضائية الغد الاخبارية مع الاعلامي محمد شمس الدين، أن وقوع أكثر من 100 قتيلا من صفوف المعارضة للحكومة الاثيوبية اشعل الازمة مرة أخرى، مشيرة إلى أن إسرائيل وتجار السلاح هم المستفيدين من خلق حالة النزاع فى اثيوبيا.

وأوضحت أنه يجب على الحكومة الاثيوبية العودة الى المفاوضات مع المعارضة للوصول إلى حل يرضى جميع الاطراف، مؤكدًا أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الموجودة حاليًا.