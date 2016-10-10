فنانون يفندون سطو فيصل الراشد وفايز المالكي على أغنية بشير شنان

نشرنا في "سيدتي نت" خبراً تحت عنوان (فيصل الراشد وفايز المالكي يصوّران تحية الخليج إلى "عيال زايد") حول تصويرهما أغنية وطنية بعنوان "عيال زايد" من وإخراج سعود الرسلاني وكلمات الشاعر حامد بن حمد واللحن من الفلكلور، ويهديانها باسم دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن شكرهما على مواقفها ووقفتها في دعم ومساندة الدول العربية كافة، مستمرين بكل جدّ وإصرار بما بدأه الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) في هذا الجانب الإنساني والمعنوي، وذلك ضمن أجواء الزمنين القديم والحديث.

وكذلك نشرنا مع الخبر نص كلمات الأغنية الوطنية التي قام بغنائها فيصل الراشد وفايز المالكي، وما أن تم توزيع الخبر ونشره في السوشيال ميديا ومنها مجموعات الووتس أب حتى توالت الردود المستنكرة لاستغلال أغنية تراثية مشهورة في السعودية قام بغنائها الفنان اشلعبي الراحل بشير بن شنان، والبعض اتهم فايز وفيصل بالسطو على اللحن والكلمات، والبعض اتهمهما بتشويه التراث السعودي، والبعض أنكر عليهما تقديم هذه الأغنية لحكام وشعب الإمارت تحت مسمى "عيال زايد"، وأن هذا الاسم أو اللقب يطلق على قبيلة الدوار، الذي عرفوا باسم "أولاد زايد". ومن قروب "نخبة النجوم والإعلام" انتقل النقاش والرفض إلى "تويتر" بتعدّة تغريدات تنكر على فايز وفيصل هذا السطو.

كان أو المعترضين على ما قام به فايز المالكي وفيصل الراشد الملحن سامي الخليفة، الذي قال عن الأغنية: "أستغرب من فايز الملكي وفيصل الراشد سرقة لحن معروف مُلحِّنَهُ، وهو الفنان الراحل بشير شنان، وكلنا في السعودية نحفظ الحن والكلمات من عشرات السنين، وأن يقوما بتحوير في أبيات القصيدة مع سرقة المقطع الأول (الكوبليه) بحذفيره تقريباً، فهذا أيضاً مرفوض، لأنه طمس للقب أطلق على قبيلة الدواسر، وتجييره لإخواننا الاماراتين مرفوض، وفيه تلاعب ومغالطة للتاريخ ومجد قبيلة بأكملها، وهي من أعرق القبائل في الجزيرة العربية. والمشكلة ليس في اللحن أو اقتباس كلام فحسب، فهل بشير غنّى الأغنية في الإمارات أو في "عيال زايد"؟

الإمارات الشقيق (حكومة وشعبا) يستحقون ما هو أفضل من إعادة غنية قديمة، كان بإمكانهما تكليف شاعر بكتابة نص يليق بالإمارات، وفيصل الراشد لديه القدرة على عمل لحن جديد، قد يكون أفضل من لحن أغنية "أولاد زايد" للفنان بشير شنان، وأيضاً هم كتبوا أن اللحن من الفلكلور، لماذا لم كيتبوا أن اللحن من التراث السعودي ومن ألحان الفنان السعودي الراحل بشير شنان؟.

الفنان محمد السليم أيضاً هاشم فايز وفيصل بقسوة، قائلاً: "أنا أعزف على آلة العود منذ 30 سنة، وأحب الفن التراثي الشعبي القديم، وأغنية فايز وفيصل هي نفس لحن أغنية بشير شنان، وقاما بحريف في بعض الأبيات مع سرقة المقطع الأول من الكلمات، وأنا مسؤول عن كلامي، فالأغنية القديمة من كلمات محمد بن سعد الجموبي الدوسري، وغنّاها الراحل يشير شنان في عام 1390هـ، أي قبل 48 سنة تقريباً. فمطلع الأغنية الذي يقول فيه: "لابتي عزوتي يالاد زايد" يقصد الشاعر قبيلة الدواسر، الذي هو واحد منهم وينتخي بهم، فكيف يجيّرانها من قبيلة الدواسر، وهم "عيال زايد" إلى دولة الإمارات العربية؟. أنا أ‘تبر هذا إفلاس وسطو وتشويه للتراث السعودي.

أما الشاعر محمد العيسى فيقول: "العمل الوطني المقدّم لدولة الإمارات من الفنانين فايز المالكي وفيصل الراشد تمّ فيه السطو على لحن بكامله ومطلع قصيده مشهورة لقبيلة الدواسر، تمّ فيها الإشارة لهم بـ "عيال زايد"، وهذا اللقب الذي يشتهر به أبناء الدواسر. وقد قاما بالسطو على مطلع الأغنية وتكملة بقية القصيدة وتحوير اللقب "عيال زايد" في البيتين بنفس اللحن لأبناء دولة الإمارات، وهذ تصرف غير مبرر، فالأمارات كدولة وشعب تستحق أن يُقدّم له عملاً وطنياً خاصاً يليق بشموخ هذه البلد وتطوّرها، وليس السطو على أغنية مشهورة لقبيلة عريقه وتحوير معناها "عيال زايد". وأيضاً كان يفترض الاشارة إلى أن هذا اللحن تراث سعودي من ألحان بشير شنان. وما قام به الفانين فايز المالكي وفيصل الراشد مرفوض نهائياً. فمثلا قاما في صدر البيت الأول بتغيير مفردة "لابتي" بمفردة "يا هلي" (لابتي عزوتي يا اولاد زايد). وفي عجز البيت الأول قاما بتغيير القافية من "الشديد" إلى "العسير"، وباقي البيت كم هو (ياهل الفعل باليوم الشديد)، والبيت الثاني تمّت سرقته بكامله (حاطكم ذخري ليام الشدايد

يوم كلٍ بربعه يستجير) مع تحوير طفيف.

نص كلمات الأغنية التي قدمها فايز المالكي وفيصل الراشد، وما هو باللون الأحمر لا يختلف عن كلمات أصل الأغنية التي غنّاها الراحل بشير بن شنان.

يا هلي عزوتي يا عيال زايد

يا هل الفعل في اليوم العسير

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حاطكم ذخر لايام الشدايد

يوم كلن بربعه يستجير

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فعلكم يا هل الطولات كايد

وما تعرفون كلمة ما يصير

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شعب كامل ولكن قلب واحد

من زبنكم أبد يبشر بخير

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مات زايد لا حشى ما مات زايد

كلكم زايد كبيرن مع صغير

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كل إماراتي لهذي الدار قايد

الإماراتي بفعله غير غير

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