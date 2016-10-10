بالفيديو: روبرت دي نيرو يشن هجوماً قاسياً على دونالد ترامب

لم يتمكن الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو Robert De Niro من كبت غضبه وكرهه للمرشح الرئاسي دونالد ترامب Donald Trump.

فقد انتشر فيديو للممثل الشهير وهو يشن أعنف وأقسى هجوم على المرشح الجمهوري، إذ وصفه بالغبي والكلب والأخرق.

وقد خاطب دي نيرو ترامب من خلال الفيديو قائلاً :" إنه شخص يجهل ما يقول، وحتى أنه لا يدفع الضرائب، ولا يقوم بواجباته، كما أنه غبي، وأفضل توصيف له كما قال كولن باول إنه "كارثة وطنية".

وتابع: "إن ترامب يمثل إحراجاً لهذا البلد. أشعر بالغضب، لأن هذا المغفّل وصل إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "ترامب يقول إنه يريد أن يلكم بعض الوجوه، حسناً أنا من يودّ فعلاً أن يضربك".

وأعرب النجم عن قلقه على مصير الولايات المتحدة الأمريكية إذا فاز ترامب في المعركة الرئاسية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب من قبل أحد نجوم هوليوود، إذ إنّ الأغلبية الساحقة من النجوم قد سبق لهم أن هاجموه.

دونالد ترامب... مرفوض فنياً

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