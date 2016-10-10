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بالفيديو: سارة جيسيكا باركر في موقف محرج على الهواء

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الإثنين 10-10-2016 15:00

تعرضت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker لموقف محرج جداً على الهواء أثناء ظهورها في أحد البرامج.
وخلال حديثها مع المضيف، تمزّق فستان النجمة وبان ذلك بشكل لافت خلال التصوير. لكن سارة البالغة من العمر 51 عاماً، والتي كانت ضيفة برنامج "Watch What Happens" تعاملت مع الموقف بسخرية، وتابعت الحلقة وكأنّ شيئاً لم يحصل.
يذكر أن سارة جيسيكا باركر كانت ترتدي فستاناً مخمليّاً باللون الأخضر من تصميم Alberta Ferretti.

 

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