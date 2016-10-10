بالأرقام: رقم خيالي للممثل التركي باريش أردوتش مقابل هذا الإعلان

بعد تقديمه إعلاناً لماركة أحذية نسائية حقّقت مبيعات مرتفعة بفضله، اختير الممثل التركي باريش أردوتش بطل مسلسل "حب للإيجار"، لتقديم إعلان جديد لأحد البنوك التركية الكبرى مقابل 350 ألف دولار، وهو يعتبر رقماً ضخماً جداً قياساً بنجومية الفنان الحديثة العهد.

وكان الممثل قد تقاضى في إعلانه الأول 275 ألف دولار، ما يكرّسه ليصبح اليوم من النجوم الأعلى أجراً في مجال الإعلانات بين نجوم جيله.

ومدة العقد الموقع بين باريش والبنك عام واحد، ومن المقرّر أن يبدأ التصوير في منتصف شهر أوكتوبر الحالي.

يذكر أن النجم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند سبق باريش إلى الدعاية للبنك عبر حملة استمرت لأكثر من عامين.

وتعد الصفقة الإعلانية هذه رابحة للبنك بحكم أن أجر باريش أردوتش الحديث العهد بنجومية الصف الأول بعد نجاح أول بطولاته "الحب للإيجار"، أقل بكثير من كيفانش تاتليتوغ الذي كان وما يزال أعلى النجوم الأتراك أجراً إعلانياً.

وسيستمر إلى جانب باريش أردوتش نجوم أتراك آخرين في تقديم إعلاناتهم السابقة للبنك وهم كيفانش تاتليتوغ، جيم يلماز، إيلكير أيريك، شاهان جوكباكار.

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