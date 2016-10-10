العصير السحري كل يوم يذيب دهون الأرداف و تحرق شحوم الكرش وتفقدك 10 كيلو بدون رجيم وتمارين شاقة

يعاني البعض من الناس زيادة كبيرة في أجسامهن بطريقة مفرطة مع عدم وجود الإمكانية علي انقاض الوزن مما يكون النتيجة في النهاية هي مشاكل صحية كبير جدا لذلك اليوم نقدم لكم العصير السحري من مواد طبيعية جدا والنتائج فعالة في أول الأيام أيضا .

اذا كنت تعاني من السمنة أو تعاني من الكرش المنتفخ أو من الشحوم والدهون المتمركز في بعض المناطق مثل ألأرادف فالحل بسيط جدا العصير السحرية فهذه العصير يقوم بحرق الدهون بصورة مذهلة وفي وقت قياسي جدا بالإضافة إلي تقليل الشهية للمساهمة أيضا في حرق الدهون بطريقة طبيعية جدا.

ماهي المكونات ؟

المكونات بسيط جدا وفي نفس الوقت متوفرة أيضا للجميع وموجودة في اي منزل عربي وغير عربي .

1- ثمرة تفاحة

2-ثمرة كمثري

3- القليل من السبانخ

2- كوب ونصف من الماء كوبين علي اقصي حد

3-خيارة مقشرة

طريقة التحضير .

نقوم بقطع ثمرة التفاحة والكمثري قطعا متوسط ومن ثم نقوم بتقطيع السبانخ أيضا وبالمثل مع الخيارة ثم بعض ذلك نقوم بأخذ قطع التفاحة والكمثري والسبانخ والخيارة والذي تم تقطيعهم ونقوم بوضعهم في الخلط ونضع معهم كوبين من الماء كحد اقصي وكوب ونص كحد ادني بعد ذلك نقوم بشرب العصير.

كيفية الاستعمال ودواعي الاستعمال أيضا.

إذا كنت تتناول فطورك المفضل فقم بتوديعه لماذا؟ لأنك من اليوم سوف تتناول هذا العصير بدل من الفطور

وأيضا إذا كنت تتناول عشاءك المفضل فقم بتوديعه لماذا؟ لأنك من اليوم سوف تتناول هذا العصير بدل من العشاء

أي سوف يتم تناول هذه العصير مرتين في كل يوم بدل من وجبة العشاء والفطور وسوف تتم هذه الطريقة لمدة شهر كامل وسوف يتم فقدان 10 كيلو بهذا العصير الفعال والمذهل.

ملحوظة هامة.

يفضل مرضي السكر وما شابه من الأمراض عندما السير علي هذه الأنواع من الوصفات وذلك حرص علي صحتهم حيث لهم برامج تخسيس خاص تتم تحت إرشاد الطبيب الخاص بهم .

شبكةعيونالإخبارية

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