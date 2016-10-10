مشروب سحري يفقدك 7 كيلو في 10 أيام فقط

شيماءمصطفى

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مرض السمنة المفرضة و التي تعتبر مرض العصر بسبب إنتشارها بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة و أصبحت معاناة مستمرة في كل البلاد حول العالم.

ويقوم الكثير من المرضي بإتباع أنظة غذائية قاسية جداً من أجل التخلص من الوزن الزائد أو الذهاب إلي الطبيب من أجل عمل عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار و هذه العمليات باهظة الثمن.

لذلك نقدم لكم اليوم مشروب سحري يقضي على 7 كليو من وزنك الزائد في خلال 10 أيام وهو مشروب مجرب من قبل الكثير من مرضي السمنة.

وقبل معرفة مكونات هذا المشروب السحري يجب عليك أن تعلم جيداً أنه يجب أن يكون هناك نظام غذائي متوازن و الكثير من الحركة و الإلتزام في تناول المشروب يومياً.

مكونات المشروب السحري :

كوب ماء دافي.

ربع معلقة قرفة.

معلقة صغيرة من الكمون المطحون.

شريحتين ليمون بالقشر.

يتم وضع هذه المكونات على كوب ماء مغلي من قبل و لا يشترط غلي المكونات و يتم الشرب إن كان المشروب طعم لازب من الممكن أن تقوم بالتحلية بنصف معلق عسل نحل.

شبكةعيونالإخبارية

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