أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة عاملين بعيادة تأمين " القرين " للتحقيق بسبب غلقها بالجنازير

Google+ Print
إحالة عاملين بعيادة تأمين " القرين " للتحقيق بسبب غلقها بالجنازير إحالة عاملين بعيادة تأمين " القرين " للتحقيق بسبب غلقها بالجنازير

>الشرقية – إيمان مهنى

قرر مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى الدكتور هشام عبد الحفيظ ، إحالة مدير عيادة مدينة القرين ومدير الإدارة المالية للتحقيق، والغاء احتساب الفترات المسائية للعاملين فيها، لتغيبهم عن العمل وإغلاق العيادة بالجنازير.

كان مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، قام بمرور مفاجئ على عيادة القرين الشاملة، وتبين إغلاقها بالجنازير قبل انتهاء موعد العمل الرسمي،  الأمر الذى أدى إلى اتخاذ باحالة المسئولين عنها للتحقيق.

وأعرب عبدالحفيظ عن استياءه من إهمال واستهتار العاملين بالعيادة، وأصدر تعليمات مشددة لكافة العيادات  بضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتقديم الخدمة الطيبة  للمواطنين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365