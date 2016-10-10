إحالة عاملين بعيادة تأمين " القرين " للتحقيق بسبب غلقها بالجنازير

قرر مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى الدكتور هشام عبد الحفيظ ، إحالة مدير عيادة مدينة القرين ومدير الإدارة المالية للتحقيق، والغاء احتساب الفترات المسائية للعاملين فيها، لتغيبهم عن العمل وإغلاق العيادة بالجنازير.

كان مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، قام بمرور مفاجئ على عيادة القرين الشاملة، وتبين إغلاقها بالجنازير قبل انتهاء موعد العمل الرسمي، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ باحالة المسئولين عنها للتحقيق.

وأعرب عبدالحفيظ عن استياءه من إهمال واستهتار العاملين بالعيادة، وأصدر تعليمات مشددة لكافة العيادات بضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتقديم الخدمة الطيبة للمواطنين.