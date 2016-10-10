نظافة المطبخ في نصائح مجرّبة
الإثنين 10-10-2016 18:56
نظافة المطبخ تتطلّب إيلاء النصائح المجربة الآتية أهميّةً، خصوصاً أن هذا الحيّز يجذب الحشرات:
| لفتح الأنبوب المسدود في حوض الجلي، يُسكب كوب من الـ"بايكينج صودا" داخل الأنبوب المسدود، ثم يُضاف الماء الحارّ وكوب من الخلّ الأبيض. وأخيراً، يُشطف الحوض بالماء.
| لامتصاص الروائح العنيدة، يُترك وعاء صغير مملوء بالخل الأبيض أو حبوب البن في المطبخ.
| لإبعاد الحشرات عن مناطق الطهي، يُرشّ القليل من الخلّ الأبيض المخفّف بالماء، على حواف نوافذ وأبواب المطبخ. وكذلك، تُوزّع قشور الخيار الطازج في أماكن تواجد الحشرات، لا سيما النمل.
| للتخلّص من الفوضى، يمكن الاستعانة بحامل الأواني المعدني، وذلك لترتيب الملاعق وأدوات الطهي.
| لاختصار وقت الطهي، يحبّذ تدوين الوجبات المراد طهيها لكلّ يوم من أيّام الأسبوع.
| للحفاظ على المطبخ آمناً ونظيفاً، يجب تطهير مفارش الطاولات والملابس التي ترتدينها أثناء الطهو، كما اسفنجات الجلي، بانتظام.