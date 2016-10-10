نظافة المطبخ في نصائح مجرّبة

نظافة المطبخ تتطلّب إيلاء النصائح المجربة الآتية أهميّةً، خصوصاً أن هذا الحيّز يجذب الحشرات:

| لفتح الأنبوب المسدود في حوض الجلي، يُسكب كوب من الـ"بايكينج صودا" داخل الأنبوب المسدود، ثم يُضاف الماء الحارّ وكوب من الخلّ الأبيض. وأخيراً، يُشطف الحوض بالماء.

| لامتصاص الروائح العنيدة، يُترك وعاء صغير مملوء بالخل الأبيض أو حبوب البن في المطبخ.

| لإبعاد الحشرات عن مناطق الطهي، يُرشّ القليل من الخلّ الأبيض المخفّف بالماء، على حواف نوافذ وأبواب المطبخ. وكذلك، تُوزّع قشور الخيار الطازج في أماكن تواجد الحشرات، لا سيما النمل.

| للتخلّص من الفوضى، يمكن الاستعانة بحامل الأواني المعدني، وذلك لترتيب الملاعق وأدوات الطهي.

| لاختصار وقت الطهي، يحبّذ تدوين الوجبات المراد طهيها لكلّ يوم من أيّام الأسبوع.

| للحفاظ على المطبخ آمناً ونظيفاً، يجب تطهير مفارش الطاولات والملابس التي ترتدينها أثناء الطهو، كما اسفنجات الجلي، بانتظام.