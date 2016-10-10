أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

فضيحة كبري: شركتي “كوكاكولا” و”بيبسي” يتورطا في كارثة حقيقية، تعرف علي التفاصيل

  • منوعات
  • 113
Google+ Print
فضيحة كبري: شركتي “كوكاكولا” و”بيبسي” يتورطا في كارثة حقيقية، تعرف علي التفاصيل فضيحة كبري: شركتي “كوكاكولا” و”بيبسي” يتورطا في كارثة حقيقية، تعرف علي التفاصيل

فجرت دراسة علمية حديثة، عن أكبر قضية تورطت فيها شركتي “كوكاكولا” و”بيبسي”، حيث قامتا الشركتين بتمويل أكثر من 100 منظمة صحية حول العالم، وذلك ليستطيعا الضغط والسيطرة عليهم في أي وقت، وأظهرت تلك الدراسة التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ان شركتي صناعة الصودا “كوكاكولا” و”بيبسي” في الولايات المتحدة، قامتا بتمويل أكثر من 95 منظمة وطنية صحية، وذلك مابين أعوام 2011 الي 2015. والأكثر من ذلك، وضحت تلك الدراسة أن تلك الشركات العملاقة، قاموا بحملة كبيرة ضد 28 قرارا للصحة العامة الأمريكية خلال نفس الفترة، وذلك بسبب رغبة بعض المؤسسات الصحية بالدولة، في تقليل استخدامات مشروبات الصودا، والمحافظة علي الصحة العامة الأمريكية، وتحسين النظام الغذائي للصحة الأمريكية.

وأوضح الطبيب دانيال هارون صاحب الدراسة، والدكتور مايكل سيجل من كلية الطب جامعة بوسطن، التي نشرت كل نتائجها في نفس المجلة الامريكية المتخصصة في الطب الوقائي، وذكرت ان تلك الشركات المتخصصة في المشروبات الغازية، تتدخل في أعاقة الجهود المبذولة لتحسين الصحة العامة داخل الولايات المتحدة الأمريكيةن ويجب إرشاد المؤسسات الصحية بعدم قبول أي تمويل من تلك الشركات، وأن تلك الشركات أصبحت مركز قلق للصحة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا

قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات