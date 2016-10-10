فضيحة كبري: شركتي “كوكاكولا” و”بيبسي” يتورطا في كارثة حقيقية، تعرف علي التفاصيل

فجرت دراسة علمية حديثة، عن أكبر قضية تورطت فيها شركتي “كوكاكولا” و”بيبسي”، حيث قامتا الشركتين بتمويل أكثر من 100 منظمة صحية حول العالم، وذلك ليستطيعا الضغط والسيطرة عليهم في أي وقت، وأظهرت تلك الدراسة التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ان شركتي صناعة الصودا “كوكاكولا” و”بيبسي” في الولايات المتحدة، قامتا بتمويل أكثر من 95 منظمة وطنية صحية، وذلك مابين أعوام 2011 الي 2015. والأكثر من ذلك، وضحت تلك الدراسة أن تلك الشركات العملاقة، قاموا بحملة كبيرة ضد 28 قرارا للصحة العامة الأمريكية خلال نفس الفترة، وذلك بسبب رغبة بعض المؤسسات الصحية بالدولة، في تقليل استخدامات مشروبات الصودا، والمحافظة علي الصحة العامة الأمريكية، وتحسين النظام الغذائي للصحة الأمريكية.

وأوضح الطبيب دانيال هارون صاحب الدراسة، والدكتور مايكل سيجل من كلية الطب جامعة بوسطن، التي نشرت كل نتائجها في نفس المجلة الامريكية المتخصصة في الطب الوقائي، وذكرت ان تلك الشركات المتخصصة في المشروبات الغازية، تتدخل في أعاقة الجهود المبذولة لتحسين الصحة العامة داخل الولايات المتحدة الأمريكيةن ويجب إرشاد المؤسسات الصحية بعدم قبول أي تمويل من تلك الشركات، وأن تلك الشركات أصبحت مركز قلق للصحة العامة.

شبكةعيونالإخبارية

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