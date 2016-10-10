تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ضابط شرطة السلام لـ14 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين بقتل ضابط شرطة بقسم السلام يدعى محمود محمد المحرزى إلى 14 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجنى عليه بمداهمة إحدى التشكيلات العصابية المتخصصة فى الاتجار بالمخدرات، وخلال المداهمة الأمنية اشترك المتهمين فى إطلاق النيران على الضابط، مما أدى إلى مقتله بالحال.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين، وعضوية المستشارين عادل سيد جبر، وهانى محمد فايز، وسكرتارية أشرف صلاح.

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين، وهم: عثمان. م، هاني.م، محمد.ح، وسيد.ص، حسين.ع، تهمة القتل وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة بلغ وزنها 20 كيلو بانجو.