وزير إعلام إثيوبيا لـ"اليوم السابع": لم نتهم حكومة مصر بدعم معارضين

قال وزير الإعلام والاتصال الإثيوبى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة جيتاتشو رضا، إن حكومته لم يصدر عنها أى اتهامات للحكومة المصرية أو المسئولين المصريين بإجراء لقاءات مع عناصر إثيوبية وصفها بـ"الإرهابية".

وأضاف جيتاتشو فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما أعلنته حكومة بلاده يتعلق بـ"شخصيات تحمل الجنسية المصرية" تدعم من وصفهم بالإرهابيين فى بلاده، مشيراً إلى أن حكومة أديس أبابا حصلت على فيديوهات ومقاطع فيديو وصور تظهر اجتماعات عقدت فى القاهرة بين الطرفين.

وبسؤاله عن مدى تأثير تلك الأزمة على مفاوضات سد النهضة، أكد أن المفاوضات مع الحكومة المصرية حول ملف سد النهضة تسير بشكل جيد، بعدما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس وزراء إثيوبيا، وأكد رغبة مصر فى التعاون مع الحكومة الإثيوبية حول ملف سد النهضة.

وشدد متحدث الحكومة الإثويبية، على أن أديس أبابا غير مضطرة لاختلاق أزمات لتقوية موقفها فى مفاوضات سد النهضة، لأنها وافقت على المفاوضات برغبتها والدراسات الفنية حول السد تسرى على ما يرام، فضلا عن أن السد لن يضر المصالح المصرية، لتوفر نية التعاون بين القاهرة وأديس أبابا فى ملف سد النهضة، ما جعل الأمور تسير بشكل جيد فى هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وبسؤاله عن موقف الحكومة الإثيوبية من الاتهامات ومدى لجوءها للتصعيد فى الفترة المقبلة، رد المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية جيتاتشو رضا بالقول "هذا يعتمد على كيفية رد أشقاءنا فى مصر".