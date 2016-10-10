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بالصور.."تموين بورسعيد" يطرح سكر حر بـ "5 جنيه" للكيلو

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بالصور.."تموين بورسعيد" يطرح سكر حر بـ "5 جنيه" للكيلو بالصور.."تموين بورسعيد" يطرح سكر حر بـ "5 جنيه" للكيلو

>بورسعيد - محمد عزام

طرحت مديرية والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الاثنين، كميات من السكر الحر بسعر "5 جنيهات" للكيلو؛ وذلك عبر منافذ بيع متحركة يوميا تحددها المديرية .

ورصد كاميرا "اليوم السابع" اقبال متوسط من أهالي محافظة بورسعيد على سيارة مديرية التموين التي تحوي كميات من السكر لتخفيف العبء على المواطنين في محاولة لحل الأزمة التي تتعرض لها أغلب محافظات .

من جانبه قال مسعد الأمير، مدير تموين بورسعيد، أنه يتم طرح كميات من السكر يوميا عبر سيارة المديرية بأماكن شعبية مختلفة؛ حيث تواجدت السيارة في السبت الماضي - اليوم الأول لطرح السكر، بجوار قصر ثقافة بورسعيد بحي المناخ، وكانت أمس في منطقة "على بن أبي طالب" بحي الزهور، وتواجدت اليوم أمام مسجد مريم بحي المناخ .

وأضاف "الأمير" أنه يتم طرح 4 طن سكر يوميا بسعر "5 جنيهات" لرفع العبء والعناء عن المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل؛ على أن يأخذ كل فرد كيسين فقط، لكي تتوفرلغيره فرصة  الحصول على نصيبه من السعر المخفض .

 

 

 

 

 

 

 


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