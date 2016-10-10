الري تبدأ حملة لإزالة التعديات على مجري نهر النيل بالمنيا

بدأ قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الموارد المائية والري ، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، وصلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل ، اليوم الاثنين حملة لإزالة التعديات المقامة على مجري نهر النيل وذلك بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.

كان عصام البديوي محافظ المنيا قد حرص على متابعة بدء اعمال الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل قبيل مغادرته إلى مركز سمالوط لاستقبال عدد من الورزاء لافتتاح اعمال إعادة إعمار قرية عزبة النصاري.

واستقبل المحافظ الأسبوع الماضي وفد قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري ،حيث بحث الطرفان موقف عدد من المشروعات التابعة للقطاع بالمحافظة، كما عاين المحافظ ورئيس القطاع، بعض المخالفات بالتعدي علي حرم النيل.

وقال صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل ، أن المخالفات الجاري إزالتها تقع داخل حرم مجري نهر النيل بمسافة 15 متر مما أدي إلي اختناق المجري في هذا الموقع، موضحا أن تلك التعديات عبارة عن مباني فندقية مخالفة علي مسطح 2500 متر مربع وردم داخل المجري بمكعب 4000 متر مكعب .

وأطلقت وزارة الري في 5 يناير العام الماضى حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، شاركت فيها كافة جهات الدولة، وتم إعداد وثيقة لحماية النهر والحفاظ عليه، ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.