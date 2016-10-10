«التضامن» تغلق 100 جمعية أهلية بالاسكندرية

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية سحر دسوقي إنه تقرر إغلاق 100 جمعية أهلية بالمدينة.

وأضافت – خلال لقاء عقد اليوم الاثنين مع الجمعيات المشاركة بمشروع شباب المستقبل لتنمية المهارات والقدرات – أن قرار إغلاق تلك الجمعيات جاء بعد مواقفة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومحافظ الإسكندرية رضا فرحات.

وأوضحت أن لجان وزارية من القاهرة والإسكندرية قامت بحصر تلك الجمعيات ومتابعة أعمالها وإعداد تقارير نهائي رفع إلي الجهات المسؤولة.

ولفتت إلي أن تقارير اللجان أسفرت عن قرار الإغلاق وكانت الأسباب التي تقف وراء ذلك أن أغلب هذه الجمعيات ليس لها مقار فعلية بالإضافة إلي غياب الأنشطة وعدم تنفيذ أية فعاليات.