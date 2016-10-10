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محافظ الإسماعيلية: تفعيل خطة منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات

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محافظ الإسماعيلية: تفعيل خطة منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات محافظ الإسماعيلية: تفعيل خطة منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات

اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية

مراسل«ONA»:

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، على ضرورة تكثيف و تضافر كافة الجهود من أجل تفعيل برامج و خطة المحافظة، لتنفيذ مشروع منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة، والمخلفات أولا بأول ومتابعة توريد الكميات التى يتم رفعها و تجميعها إلى مصنع تدوير القمامة و المخلفات بمنطقة أبو بلح بأول طريق الاسماعيلية – السويس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الاسماعيلية بحضور الأمير ابو زيد السكرتير العام المساعد للمحافظة و على رجب رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية و رؤساء الأحياء و مدينة المستقبل السكنية و مديري اداره شئون البيئة بمجلس المدينة و لجنة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وطالب “المحافظ” خلال اللقاء بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للشركات العاملة فى مجال الجمع السكنى للقمامة و المخلفات و رصد كافة الأعمال يومياً مع الأخذ فى الاعتبار التأكيد على الشركات بالإلتزام بالبنود الواردة بالعقود المبرمة مع المحافظة و الإلتزام بتغطية الجمع السكنى بالمناطق المخصصة لكل شركة و الإلتزام بالتقيد بعدد العمالة و السيارات التى تعمل فى الجمع و الكميات المحددة لتوريدها لمصنع تدوير القمامة و المخلفات.

كما أكد المحافظ على انه لابد من الالتزام بمعايير التقييم للأداء فى أعمال المنظومة داخل الأحياء الثلاثة و مدينة المستقبل حتى يشعر المواطنين بالتغيير الحقيقي فى مستوى الأداء لخدمات النظافة العامة و استعادة الوجه الجمالي و المظهر الحضارى للمحافظة.

 

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