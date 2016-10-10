نقابة المهندسين تطلق مبادرة لتطوير العشوائيات بالتعاون مع «الإسكان»

أعلن المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إطلاق مبادرة مع وزارة الإسكان لتطوير العشوائيات، مؤكداً أن النقابة ستوفر إمكانياتها وقدراتها لحل مشكلة العشوائيات فى جميع المحافظات، من خلال 24 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها النبراوى خلال مؤتمر إعلان مبادرة تطوير العشوائيات، بين نقابة المهندسين ووزارة الإسكان، مشيرا إلى أن النقابة تسعى لتقديم نموذج يحتذى به، خاصة أنها تدرك تماما أهمية دور المجتمع المدنى فى تلك القضايا .

وقال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة عندما تتصدى لأى مشكلة فإنها تحقق إنجازا ملموسا، لافتاً إلى أن العشوائيات تتعلق بأبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، مشيراً إلى أن النقابة ستتعاون مع كافة الجهات المعنية للقضاء على تلك المشكلة، من خلال وضع آليات لإنجاز المشروع، قائلا، النقابة بفروعها الـ24 ستكون حاشدة لنجاح المبادرة، ضمن باقى المشروعات التى ستعمل النقابة عليها، ولدينا القدرة على تحمل مسؤوليات أخرى”.

فيما أكد المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، فى كلمته، ضرورة تخفيف الضغط على المواطنين قاطنى المناطق العشوائية باعتبارها الأكثر ظلماً، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع وزارة الإسكان بعد الانتهاء من تشكيل النقابة من اللجنة، للاتصال بكل الأطراف، والنقابات الفرعية، ووضع خطة لتطبيقها.