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تأجيل محاكمة متهمى «أحداث الوارق» لـ20 نوفمبر لإعادة المرافعة

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تأجيل محاكمة متهمى «أحداث الوارق» لـ20 نوفمبر لإعادة المرافعة تأجيل محاكمة متهمى «أحداث الوارق» لـ20 نوفمبر لإعادة المرافعة

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسه المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمه 4 متهمين بالانضمام لجماعه الأخوان الارهابيه و المعروفه إعلاميًا بأحداث الوراق، لجلسه 20 نوفمبر المقبل لأعادة المرافعه.

و كان من المقرر أن تصدر المحكمه حكمها بجلسه اليوم الأثنين، ألا أن تغيير الدوائر الجننائيه، و إحاله القضية من دائرة المستشار فتحى بيومي إلي دائرة المستشار شعبان الشامي، هو ما أجلها لأعادة المرافعه.

كانت النيابة العامة، أحالت كل من إسلام أيمن حسن طالبان مخلي سبيلهما، وعماد إبراهيم أحمد سائق محبوس، وعادل خلف عبدالعال طالب محبوس، ومحمد علواني حسين حداد محبوس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب، أحد وسائلها تحقيق أغراض للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.

 

 

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