السجن 7 سنوات لإماراتي لانضمامه لمنظمة إرهابية

‏قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم بالسجن 7 سنوات على متهم اماراتي بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي احرار الشام والسفر إلى دولة أجنبية ومن ثم إلى أراضي دولة عربية للمشاركة في الأعمال القتالية وتلقي التدريبات العسكرية.

وقضت المحكمة بإيداع المتهمين "ع ج ح" وع ع بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة ستة أشهر وذلك عن تهمة الخطورة الإرهابية.

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> ونظرت المحكمة خلال جلستها اليوم عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين ودفاعهم وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة.