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شرطة رأس الخيمة تحتفل بمرور 20 عاما على صدور"العين الساهرة"

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شرطة رأس الخيمة تحتفل بمرور 20 عاما على صدور"العين الساهرة" شرطة رأس الخيمة تحتفل بمرور 20 عاما على صدور"العين الساهرة"

احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمناسبة مرور 20 عاما على إصدار دورية القيادة المطبوعة تحت عنوان " العين الساهرة"، وهنأ القائد العام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي أسرة التحرير في المجلة وكافة العاملين فيها على إنجازاتهم في مجال نشر ما يفيد المجتمع، والإسهام في مسيرة التنمية الحضارية للدولة، وتمنى النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية السامية والإسهام في تعزيز قيم المواطنة في مجتمعنا والقيم والأخلاق العربية الأصيلة. مؤكدا على أن ما وصلت إليه مجلة " العين الساهرة" من مكانة متميزة فوق خريطة الإعلام الأمني على مستوى الدولة.

ومن جانبه، قال النقيب خالد حسن النقبي: رئيس تحرير المجلة: إلى أن المجلة منذ انطلاقتها من 20 عاماً قد ساهمت في نشر الموضوعات والأخبار والدراسات والتحقيقات التي تواكبت مع التطور الذي شهدته إمارة رأس الخيمة بشكل عام وشرطة رأس الخيمة على وجه التحديد تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من قائد عام الشرطة، والذي يحرص دائماً على أن تتبوأ المجلة مكانة مشرقة وكبيرة بين المطبوعات الإعلامية - الأمنية على مستوى الدولة ، كما نشرت المجلة للعديد من الكتاب المؤثرين بالدولة، ى جانب العديد من الشعراء والموهوبين والمثقفين، ومدت جسور التعاون اللامحدود مع جميع الإعلاميين المتعاونين معها لنشر إسهاماتهم الإعلامية.

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