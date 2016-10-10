الحبس والغرامة لثلاث سيدات عن "تحسين المعصية" والتعاطي

قضت محكمة جنايات الشارقة على ثلاث سيدات وشاب جميعهم من جنسية دولة عربية بالحبس والغرامة عن تهمتي تعاطي مواد مخدرة وتحسين المعصية.

وحكمت المحكمة على المتهمة الاولى بالحبس 3 شهور وغرامة مالية 20 ألف درهم لتهمة تحسين المعصية، وسنة عن تهمة تعاطي المخدرات، كما حكمت على الثانية بذات الحكم، فيما حكمت على الثالثة بالسجن 4 سنوات للتعاطي، والحبس 3 أشهر عن تهمة التحسين.

فينا قضت بالحبس 3 شهور على الشاب العربي حيث ان المدان تربطه علاقة صداقة مع الفتيات، وتوجه لزيارتهن في منزلهن في إمارة الشارقة، إلا أنه تمت مداهمة المنزل من قبل عناصر إدارة مكافحة المخدرات بعد أن ورد بلاغ يفيد بحيازة الفتيات للمواد المخدرة، وخلال المداهمة تم ضبط المدان جالساً مع الفتيات وهو ما أثار الشكوك حول وجوده في المكان.

وأكدت المدانة الأولى انها تتعاطى المواد المخدرة بوصفة طبية، فيما أنكرت المدانة الثانية تعاطي المواد المخدرة، في حين أكدت المدانة الثالثة عن نيتها تعاطي المخدرات إلا أنها تراجعت عن التعاطي خشية الإدمان، لكن تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات، أما الشاب فقد أنكر قيامه بأية أعمال منافية للآداب وانه تواجد في المكان لحظة إلقاء القبض على المدانات الثلاث.

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