هزاع بن زايد يفتتح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة العين للحيوان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الذي يعدّ تحفة معمارية وصرحاً علمياً وثقافياً وسياحياً جديداً تُخلد فيه رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدّم الحياة الطبيعية والثقافية والتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة بكل تفاصيلها الأصيلة والغنية بطابعٍ فريد ومبتكر.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الافتتاح أن "ارتباط الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوثيق بالصحراء أسهم في تكوينه الوجداني والثقافي ..ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الذي دشناه اليوم في العين يعكس هذه العلاقة الفريدة".

وتجول سمو الشيخ هزاع بن زايد يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في حديقة العين للحيوان واطلع على أحيائها المائية وطبيعتها الغنية وعلى مشاريع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء التي تجسد خصوصية المكان وهويته الحضارية البهية مشيداً سموه "بالاستمرار في تطوير الإماراتيين العاملين في الإرشاد الثقافي بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء فهم الأقدر على فهم وتقديم خصوصية البيئة الفذة".

وقام سموه بعد ذلك بجولة في سفاري العين التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 217 هكتاراً تشمل التوسعة المستقبلية للسفاري وعلق سموه بالقول إن "جمال بيئة الإمارات وعبقرية الصحراء فيها يستحقان المزيد من الدراسات لكشف كنوزهما الثرية وتعلم المزيد عنها ومنها".

ويأتي إنشاء مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء ليعكس التزام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمواصلة السير على نهج الراحل الكبير المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تحقيق رؤيته في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إنشاء مركز متكامل غني بالموروث البيئي والمعرفي الذي يكشف أسرار الصحراء وما تحويه من كنوز طبيعية وتراث وطني عريق بالإضافة إلى اكتشاف علوم البيئة والأرض من خلال خمسة معارض وهي: قاعة الشيخ زايد معرض صحراء أبوظبي عبر الزمن و معرض عالم أبوظبي الحي و معرض أهل الصحراء و معرض نظرة نحو المستقبل.

ويبرز المركز التزام أبوظبي عاصمة دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة وصون الحياة البرية إذ يٌقدم قاعدة بيانات ثرية حول الحياة البرية والصحراوية عبر أحدث التقنيات والوسائل التعليمية التفاعلية التي نتجت عن علاقات وشراكات ودراسات مع مختصين من مختلف أنحاء العالم.

كما تسهم المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين في دعم رؤية إمارة أبوظبي 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال خلق بيئة تنافسية مرنة واقتصاد مستدام لممارسة الأعمال وتعزيز أهمية مشاركة المؤسسات والهيئات المختلفة لإبراز الجهود البيئية على المستوى العالمي والتي بدورها تسهم في زيادة التنوع الاقتصادي وجعل حديقة الحيوانات بالعين وجهة سياحية ذات بصمة إماراتية.

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