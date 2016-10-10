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"الرقابة الغذائية" يؤكد خلو الفراولة المجمدة من فيروس الكبد الوبائي

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"الرقابة الغذائية" يؤكد خلو الفراولة المجمدة من فيروس الكبد الوبائي "الرقابة الغذائية" يؤكد خلو الفراولة المجمدة من فيروس الكبد الوبائي

أكد جهاز الرقابة الغذائية خلو الفراولة المجمدة "منشأ " من فيروس الكبد الوبائي A، جاء ذلك بعد انتهاء الجهاز من كافة الإجراءات الوقائية التي كان قد باشر بها مع بداية انطلاق شائعة الفراولة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائه الاستراتيجيين، حيث أكدت نتائج التحاليل الخاصة بالعينات التي تم جمعها من منافذ البيع في إمارة أبوظبي، وفحصها في مختبرات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة سلامتها من الفيروس، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 
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