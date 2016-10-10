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مركز شرطة الراشدية يكرم سعودياً لأمانته

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مركز شرطة الراشدية يكرم سعودياً لأمانته مركز شرطة الراشدية يكرم سعودياً لأمانته

كرم العميد سعيد حمد بن سليمان ال مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، السيد جابر بن محمد بن خليل الرمضان، سعودي الجنسية، تثميناً لأمانته حيث عثر على مبلغ مالي في جهاز الصراف الالي في سوق التنين وقام بتسليمه للمركز.

واشاد العميد سعيد حمد بن سليمان بأمانته وحسن تصرفه، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور لفعل الخير والتعاون الايجابي بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وفي نهاية حفل التكريم منح السيد جابر الرمضان شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة لشرطة دبي تثمينا لمسؤوليته المجتمعية وحرصه على رد الأموال الى أصحابها وحرص إدارة المركز على تقدير جهود المتعاونين من افراد المجتمع.
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