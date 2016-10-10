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محمد بن راشد يضع حجر الأساس لمشروع برج خور دبي أعلى برج في العالم

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وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حجر الأساس لمشروع برج خور دبي والذي سيصبح أعلى مبنى في العالم بحلول عام 2020، رافق سموه خلال وضع حجر الأساس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي.


> وكشف سموه عن اللوحة التذكارية الخاصة بانطلاق الأعمال الإنشائية لبرج خور دبي والذي سيصبح أعلى مبنى في العالم بحلول عام 2020.


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ويرسخ البرج الجديد سمعة دبي الرائدة كوجهة للابتكار والتميز في الهندسة والعمارة والإنشاء، ويرسم معالم تحفة معمارية ورقم قياسي عالمي جديد.

 

تتمثل أبرز معالم البرج الجديد في "قاعة القمة" التي تتيح للضيوف إطلالات رائعة في سماء المدينة إلى جانب منصات مراقبة مزودة بحدائق جميلة.
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