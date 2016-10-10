محامى بائع الشاي بالرحاب والنيابة يطلبان أقصى عقوبة على أمين الشرطة القاتل

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة ياسر سيد احمد المدعي بالحق المدني، في قضية مقتل بائع الشاى بالرحاب على يد أمين شرطة.

وانضم سيد أحمد للنيابة في طلب أقصى عقوبة على المتهم، وطالب المحكمة برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، بالسماح له ببراءة موكله المجني عليه بائع الشاى المتوفي من اتهامات تعاطي المخدرات.

كما طالب المحكمة بعقوبة قاسية على أمين الشرطة، حتى لا تكرر جرائم الامناء، وعلق سيد أحمد على واقعة تهشيم سيارة شرطة بأنها كانت بعد مقتل المجني عليه حيث حاول الأهالي القبض على أمين الشرطة القاتل.

ومن جانبها طالبت راجية عمران، ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الانسان، من المحكمة أن تقضي بأقصى عقوبة على المتهم ليتوقف الاستغلال السئ للشرطة.

كان النائب العام أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم قتل مصطفى محمد مصطفى مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.