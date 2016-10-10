القبض على صيدلي وبحوزته 1700 قرص مخدر ببورسعيد

ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، القبض على طبيب صيدلي وبحوزته 1700 قرص مخدر؛ اليوم الاثنين، وذلك خلال أحد الأكمنة التي تم اعدادها لضبطه بجوار قصر الثقافة .

كانت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم المناخ بالإشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام "ه . م . إ" - 40 سنه، دكتور صيدلي، ومقيم بحي الزهور؛ بالإتجار في الأقراص المخدرة ويتردد على دائرة القسم لبيع وترويج تلك الأقراص على عملائه من تجار التجزئة مستخدماً سيارته الملاكي.

وتمكن ضباط وحدة المباحث المناخ وضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبطه بسيارته خلف قصر ثقافة بورسعيد بحي المناخ في إحدى الأكمنة المعدة لهذا الغرض، وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله 1700 قرص لمخدر التامول ومبلغ مالي وقدره 1050 جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المضبوطة بقصد الإتجار وملكيته للمبلغ المالي المضبوط، وإنه من حصيلة بيعه لتلك الأقراص؛ وكذلك ملكيته للسيارة والهاتف المحمول الذي يستخدمهم في توزيع الاقراص علي عملائه .

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4183 / 2016 جنايات المناخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.