9 أطعمة ومشروبات تغير لون الأسنان.. الشاى والمخللات أبرزها

تغيير لون الأسنان من المشكلات الكبيرة التى تواجه الفتيات والرجال ومع كثرة نداءات الأطباء المتخصصين بعدم تكرار عملية تبييض الأسنان كثيرة حتى لا يؤثر على مينا الأسنان.

وكشف خبراء الأسنان على الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن المواد الغذائية والمشروبات التى يجب تجنبها حتى تظل الأسنان بيضاء أطول فترة ممكنة، حيث أشار الأطباء إلى إنفاق ملايين الجنيهات حول العالم على عمليات تجميل خاصة تبييض الأسنان.

ويقدم أطباء الأسنان الطرق التى تدمر الابتسامة البراقة، وهى..

1. الأطعمة الحامضية تترك بقع على الأسنان البيضاء

2. صلصة الطماطم، هى من الأطعمة الحامضية ولكنها تترك أثر على الأسنان، ولكن يمكن تناول أطعمة تحمى من هذا اللون مثل الخس، القرنبيط، وغيرها من الخضروات الورقية الداكنة.

3. صلصة الصويا أو خل البلسمى، عند وقوعها على الملابس يصبح التخلص منهم بالأمر الصعب فما بالنا لو تم تناولها فى الوجبات وتركت نفس التأثير على الأسنان البيضاء.

4. الوجبات الهندى السريعة، والمعروفة عند غالبية المطاعم باسم "تيكا ماسالا" فكل الوجبات الهندية غنية بالألوان التى تترك أثر اللون على الأسنان.

5. الشاى، بكل أنواعه سواء السادة أو الفواكه يترك لونا أصفر على الأسنان البيضاء.

6. مصاصات مثلجة، كل هذه الأنواع تحتوى على أصباغ من شأنها نقل الأسنان وتغرس فى المينا التى يسهل اختراقها.

7. المخللات من الأطعمة الحمضية العالية وهو ما يؤثر على الأسنان البيضاء بشكل كبير.

8. المشروبات الغازية السوداء، فبالإضافة إلى تأثيرها السلبى على الصحة فهى تسبب مشكلات كبيرة للأسنان واللثة.

9. الفراولة والتوت والعنب، تحتوى على ألوان قوية تترك على الأسنان اصفرارا فور تناولها.